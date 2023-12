Es ist das diesjährige Weihnachtskonzert des Musikvereins Böttingen. Die Halle ist festlich geschmückt, und gleich drei Orchester bestimmen das Programm. Drei Orchester, mit zwei Dirigenten. Das Besondere? Vater und Sohn geben hier den Ton an. Manuel und Romario Morales sind nicht nur ein Beispiel für gelungene Integration, sondern auch dafür, wie südländisches Temperament Noten zum Schwingen bringt.

Torero mit Taktstock

Mit seiner eher kleinen und drahtigen Figur erinnert Manuel Morales mit pechschwarzen Haaren und dunklen Augen eher an einen Torero als an einen Dirigenten. Doch seine Waffen sind nicht die „Espada de matar“, sondern der Taktstock. Und den setzt er mit viel Engagement und Herzblut seit Jahrzehnten auf dem Heuberg taktvoll ein.

Bereits seit 1986 leitet der gebürtige Spanier verschiedene Orchester in Königsheim, Wilflingen, Bubsheim und Böttingen. 1996 kam dann sein Sohn Romario auf die Welt, der bereits mit sieben Jahren seine musikalische Ausbildung am Schlagzeug begann.

Schnell wurde klar, dass Romario das musikalische Talent des Vaters geerbt hatte, und im Laufe der Zeit wurde aus den Drumsticks ein Taktstock.

Dirigenten in Böttingen und Königsheim

Doch ein Abend, an dem beide Morales mit ihren Musikern in einem Konzert auf der Bühne stehen, ist auch für sie ein Highlight. Manuel Morales mit dem Böttinger und Romario mit dem Königsheimer Musikverein.

Dabei war es besonders für Manuel nicht immer einfach gewesen: „Mein Vater kam 1962 aus der Nähe von Alicante nach Deutschland. Er fand in Königsheim Arbeit auf dem Bau.

Eine schwere Zeit begann

Ein typischer Gastarbeiter. 1969 holte er dann meine Mutter und uns Kinder nach.“ Für den damals 11-Jährigen begann eine schwierige Zeit.

In der Schule verstand er kein Wort, Freunde hatte er noch keine. „Meine Eltern ermunterten mich ständig, einem Verein beizutreten, damit ich Anschluss fand. Also probierte ich es erst mit Fußball, dann aber siegte meine Liebe zur Musik.“

Musik als gemeinsame Sprache

Hat ihm die Musik die Integration, das Ankommen erleichtert? „Auf jeden Fall. Hier auf dem Land muss man am Vereinsleben teilnehmen. Und Musik ist eine gemeinsame Sprache“, erzählt Vater Morales.

Also lernte er zunächst das Trompetenspiel und später auch Schlagzeug, bis er die Instrumente gegen den Taktstock eintauschte: „Wir sind keine studierten Musiker“, erklärt er, „aber wir beide stecken viel Zeit und Herzblut in unsere musikalische Arbeit.“

Sohn Romario hatte es da schon etwas leichter. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Industriemechaniker.

Die Mutter spielt Saxophon

Das Leben des heute 27-Jährigen war aber seit seiner Kindheit eng mit der Musik verbunden. Selbst Mutter Simone Morales ist Teil des Orchesters und spielt Saxophon.

So vielseitig die Auswahl der Musikstücke ist, die sie dirigieren, so vielseitig ist auch ihr Musikgeschmack ganz allgemein. Während Manuel in der Welt von Leonard Bernstein, Abba und den Beatles zu Hause ist, darf es bei Romario auch schon mal etwas jazziger sein. Er mag vor allem den Swing.

Unterschiedliche Temperamente

Und auch diese Vorlieben spiegeln sich in ihrer Arbeit mit den Orchestern wider. Manuel Morales gibt sich ganz der Tragik und den Emotionen seiner ausgewählten Stücke hin, bringt die Dynamik der Musik mit lauten und leisen Tönen, mal schnell, mal langsam, auf den Taktstock.

Romario hingegen scheint eher von der Leichtigkeit des Seins beeinflusst zu sein. Seine Stücke zeigen mehr Tempo, was seine Musikanten zu Höchstleistungen zwingt.

Leidenschaft für die Musik

Beide Dirigenten bringen aber eins mit, und das ist die Leidenschaft für die Musik. „Wir sind leidenschaftliche Musikanten mit Leib und Seele,“ schwärmt Romario.

Große Vorbilder wie etwa Simon Rattle habe er nicht, wenn überhaupt, ist sein Vater sein musikalischer Held. Auch, was die Interpretation der einzelnen Stücke angeht, sei man nie unterschiedlicher Meinung.

Dennoch kann ein geübtes Ohr deutlich die Unterschiede zwischen Vater und Sohn hören. Auf welch hohem Niveau die Zwei anzusiedeln sind, zeigen hier auch die zahlreichen „Wertungsspiele“, an denen beide teilgenommen haben.

Prädikat „sehr gut“

Erst im Juli ist Manuel wieder einmal von einer unabhängigen Jury mit einem „sehr gut“ befunden worden.

Wie erfolgreich beide in ihrer Arbeit sind, zeigte nicht nur der lang anhaltenden Beifall des Auditoriums in der Böttinger Mehrzweckhalle, sondern auch die Danksagungen der Musiker an ihre Dirigenten. Ihr Engagement ginge weit über das „normale“ hinaus.

Egal, ob es die immer wieder aufmunternden WhatsApps zwischen den Proben sind, oder ihr ganzer Einsatz für die Vereine, die zwei Morales sind mit ganzem Herzen dabei.