Klassische Kammermusik in Königsfeld

Das Duo Nebl und Nebl tritt im Rahmen der Samstagskonzerte der geistigen Nothilfe Königsfeld im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergeinde in Königsfeld auf. Das Duo spielt dabei Kammermusik mit klassischen Instrumenten. Frank Nebl ist langjähriger Soloklarinettist an der Badischen Staatsoper Karlsruhe, Andreas Nebl Dozent für Akkordeon und Kammermusik am Hohner Konservatorium Trossingen. Das Konzert steigt am Samstag, 23. September, um 16 Uhr. Karten gibt es an mehreren Stellen zu kaufen: Bei der Königsfelder Tourist–Info (Telefon 07725/800945), bei der Buchhandlung Hornscheidt (Telefon 07725/91137), bei der St. Georgen–Jugendmusikschule (Telefon 07724/4968), beim Rottweiler Musikhaus Pilawa (Telefon: 0741/7610), bei Optik Fischer in Schramberg (Telefon 07422/7797), beim Trossinger Klavierhaus Hermann (Telefon 07425/21731) und bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen (Telefon 07721/502020). Eine Karte für den Saal kostet 23 Euro, für die Empore 20 Euro. Ermäßigte zahlen 13 Euro. Im Vorverkauf gibt es jeweils drei Euro Rabatt.