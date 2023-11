Französische und Spanische Klaviermusik im Kirchensaal

Der spanisch-deutsche Pianist Alfonso Gómez wird beim Samstagskonzert am 11. November um 16 Uhr im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine, Zinzendorfplatz 1 in Königsfeld, ein Kaleidoskop französisch-spanischer Klaviermusik aufführen. Zwischen Naturbeobachtung, Folklorismus und Neubelebung klassischer Formen bewegt sich sein Programm mediterraner Klaviermusik; Meisterwerke von Ravel, Messiaen und Albéniz.

Maurice Ravel beschrieb seine „Pavane pour une infante défunte“ als „Eine Erinnerung an eine Pavane, die eine kleine Prinzessin in alter Zeit am spanischen Hof getanzt haben könnte“. In seiner „Sonatine pour piano“ füllt er in das Gefäß der klassischen Form seine Satztechnik von äußerster Raffinesse.

Hatte Ravel durch seine baskische Mutter schon Verbindung zum Nachbarland, so betrieb Olivier Messiaen seine Vogelstudien im Grenzland an der Küste zwischen Frankreich und Spanien. Der gläubige Komponist stellte ähnlich Franz Liszt durch die Einbeziehung der Vogelmelodien in seine Stücke die Verbindung zur Schöpfung her. „Rhythmische Technik, wiedergefundene Inspiration dank dem Gesang der Vögel: das ist meine Lebensgeschichte“. Den Pirol („Le Loriot“) und den Mittelmeer-Steinschmätzer („Le Traquet Stapazin“) hat Alfonso Gomez, der auch gleichzeitig alle 13 Stücke des Zyklus „Catalogue d´oisseaux“ aufführte für dieses Programm ausgewählt.

Karten , zwischen 20 und 23 Euro, ermäßigt 13 Euro, gibt es in Königsfeld bei der Tourist-Info, Telefon 07725/800945, der Buchhandlung Hornscheidt, Telefon 07725/91137, in Rottweil beim Musikhaus Pilawa, Telefon 0741/7610, und in Trossingen beim Klavierhaus Hermann, Telefon 07425/21731.