Kleiderladen–Team Gosheim spendet

Kurz vor den Sommerferien überraschte das Kleiderladen–Team aus Gosheim einige Institutionen, Kindergärten und Vereine mit einer großzügigen Spende.

Der Vorsitzende des Hospizvereins, Dekanatsreferent Hans–Peter Mattes, freute sich über die Spende von 1000 Euro. Den Scheck übergaben, stellvertretend für das Kleiderladen–Team aus Gosheim, Theresia Weber, Irene Ramizi und Ulla Wildmann, an Hans–Peter Mattes.

Weitere Spenden wurden vergeben an die drei Kindergärten und die Helfer–vor–Ort Gruppe der DRK Bereitschaft Gosheim. Ebenso wurde das Kinderhospiz in Villingen–Schwenningen, die Notfallseelsorge vom Landkreis Tuttlingen und der Tafelladen in Trossingen mit einer Spende erfreut. Bereits noch während Corona spendete das Kleiderladen–Team der Gemeinde Gosheim vier Parkbänke, die an verschiedenen Stellen im Ort zum Verweilen einladen.

Seit 2016 besteht der Kleiderladen für Jedermann in Gosheim. Entstanden ist er während der Flüchtlingskrise im Jahr 2016. Seither hat sich das Team in der Gemeinde etabliert und bietet gut erhaltene Kleidung sowie Haushaltsgegenstände zu fairen Preisen für Jedermann an. Alle Mitarbeiterinnen arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie bringen viel Zeit auf, die Waren zu sortieren und der Jahreszeit entsprechend in den Regalen einzuräumen.

Der Erlös von den Verkäufen wird von Zeit zu Zeit an soziale Einrichtungen und Gruppen in und um Gosheim herum gespendet.