Klassentreffen nach 40 Jahren

Im Sommer 1983, vor 40 Jahren wurden die Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 1967/1968 aus der Wachtfelsschule Kolbingen entlassen. Viele von ihnen hatten sich 40 Jahre nicht gesehen, sodass das gemeinsame schwelgen in Erinnerungen an den einen oder anderen Streich die Lachmuskeln sehr strapazierte. Auch der damalige Klassenlehrer Walter Ströbel war bei dem Treffen an der Kolbinger Höhle mit dabei. Alle waren sich einig — „nach diesem unvergesslich schönen Tag“ werden bis zum nächsten Klassentreffen keine 40 Jahre mehr vergehen. Foto: privat

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.