Kistenklettern, Ohrfeigen und ein Feueralarm

International und europäisch präsentierte sich das Gymnasiums Spaichingen beim Schulfest. „Gemeinsam Europa entdecken“ lautete das Motto. Jede Klasse der Schule hatte sich ein anderes europäisches Land ausgesucht, das sie beim Schulfest vorstellte in Form von Speisen, Spielen oder landestypischen Eigenheiten.

Kulinarische Köstlichkeiten gab es etwa am griechischen Salatbuffet, im türkischen oder im rumänischen Café. Oder die Besucherinnen und Besucher konnten sich an niederländischen Cookies, belgischen Waffeln oder finnischem Gebäck namens „Ohrfeigen“ laben. Und im Steinbackofen der Schule wurden französische Flammkuchen wie am Fließband gebacken — insgesamt 140 Stück.

Wer aktiv werden wollte, konnte beim Kistenstapeln klettern wie in den Schweizer Alpen, im Deutschland–Escape–Room knifflige Aufgaben lösen, beim Fußballparcours dem polnischen Star–Kicker Robert Lewandowski nacheifern oder einen dänischen Wikinger–Mehrkampf absolvieren, zu dem unter anderem Baustammweitwurf gehörte.

Ruhiger ging es beispielsweise in der englischen Fotobox zu. Eine Londoner Telefonzelle bot den Besucherinnen und Besuchern eine attraktive Kulisse für Fotoaufnahmen. Im Hintergrund verstärkte ein großer LCD–Bildschirm mit wechselnden Motiven die Illusion, sich nicht an der Prim, sondern an der Themse zu befinden.

Tanzbegeisterten stand die kroatische Disco offen. Dort gab es neben fetten Beats auch eine Nebelmaschine, die dazu führte, dass gegen 15.15 Uhr ein Feueralarm ausgelöst wurde. Minuten später standen fünf Fahrzeuge der Spaichinger Feuerwehr nebst Polizeiwagen vor dem Schulhaus. Nachdem klar war, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, zogen die Einsatzkräfte unter dem Applaus der Schulfestbesucher wieder ab.

Auch ehemaligen Schülerinnen und Schüler kehrten anlässlich des Schulfestes an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Darunter Kristin Mahalsky, die vor 46 Jahren am Gymnasium Spaichingen ihr Abitur gemacht hat. Ihr Enkel Julius führt die Familientradition. Bis zum Abitur muss der Sechstklässler jedoch noch ein paar Jahre die Schulbank drücken.

Am Schulfest präsentierten sich auch die Ensembles des Gymnasiums: Bigband und Chor traten auf, und die Theater–AG gab eine halbstündige Kostprobe ihres neuen Stücks „Emissionsrisiken“. Das ganze Stück ist dann im kommenden Herbst im Rahmen eines Theaterabends zu sehen.