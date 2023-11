KiSchuBu’s erbringen 300 Euro

Die Bäckerei Büchle hat mir ihrer „KiSchuBu’s“-Aktion 300 Euro für den Kinderschutzbund Spaichingen zusammengesammelt. Für jeden der lachenden Laugenwecken wurden 15 Cent vom Verkaufspreis gespendet. Alice Haller überreichte im Namen von Bäckermeister Thomas Büchle einen Riesen-KiSchuBu-Wecken an die Vorstandsmitglieder des KSB bei der letzten Sitzung. Vielen Dank an die fleißigen Käufer der leckeren Wecken sowie an Thomas Büchle und Team für die Unterstützung des Kinderschutzbundes Spaichingen! Foto: KSB Spaichingen

