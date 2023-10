Kirchengemeinde erhält besondere Bank aus Recyclingmaterial

Nach abgeschlossener Außensanierung der Pfarrkirche St. Georg in Weilheim hat die katholische Kirchengemeinde Rietheim-Weilheim vom Stukkateurbetrieb Rainer Hohner ein ganz besonderes „Bänkle“ gestiftet bekommen. „Zum Genießen der neuen Fassade“, so hatte es Rainer Hohner bereits beim Fertigstellungsfest formuliert. Die Übergabe der Bank, die durch und durch aus recyceltem Material ist, erfolgte bei sonnigem Herbstwetter und unterstrich damit, dass uns das „Bänkle“ ein Stück Nachhaltigkeit vermitteln will.

Pfarrer Carsten Wagner hat es zusammen mit Vertretern des Kirchengemeinderates mit viel Freude entgegen genommen und natürlich wurde reihum darauf probegesessen.

Die Bank steht zukünftig für alle Besucher der Kirche St. Georg im Freien zur Verfügung, einfach Platz nehmen und die Seele baumeln lassen.