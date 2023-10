Kirchenchorausflug nach Laterns

Der diesjährige Ausflug des Katholischen Kirchenchors führte die Teilnehmer am vergangenen Samstag/Sonntag nach Laterns, einer Gemeinde in Österreich in Vorarlberg im Bezirk Feldkirch.

Früh um 7 Uhr startete der Chor am Busbahnhof in Richtung Bregenz. Nachdem der Bregenzer Tunnel hinter ihnen lag, machten die Ausflügler traditionell Rast bei einem Getränk, Butterbrenzeln und Kuchen. Danach ging es weiter nach Innerlaterns.

Bei bestem Ausflugswetter teilte sich dort die Gruppe in Wanderer und andere, die es vorzogen, mit dem Sessellift zum so genannten Gapfohl (1570 m) zu fahren, einem Skigebiet in Vorarlberg im Bezirk Feldkirch.

Der etwa zweieinhalbstündige Wanderweg führte durch Hochwald stetig bergauf und bot teilweise wunderbare Ausblicke ins Tal des jungen Rheins. Am Bergrestaurant Falba Stuba angekommen vereinigten sich beide Gruppen wieder und konnten gemeinsam die begeisternde Aussicht ins Laternser Tal genießen. Danach ging es wieder, teils zu Fuß, teils mit der Sesselbahn hinunter zum Hotel, das direkt neben der Seilbahn war. Der Tag fand seinen harmonisch-fröhlichen Ausklang bei einem bunten Abend im Hotel, in dessen Verlauf ‐ wie immer ‐ viel gesungen wurde. Verschiedene Teilnehmer brachten dabei lustige, unterhaltsame Beiträge ein.

Am Sonntagmorgen besuchten alle um 11 Uhr den Gottesdienst in der Basilika von Rankweil, einer Wehrkirche mit Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert. Sie befindet etwa 45 Meter über dem Ortskern, was ihre markante Stellung im Ortsbild bewirkt. Am Ende des Gottesdienstes wurden alle mit dem dort seit dem 13. Jahrhundert verehrten Silbernen Kreuz gesegnet.

Nun setzte der Chor die Fahrt mit dem Ziel Lindau fort. Dort war Zeit zur freien Verfügung. Am Nachmittag bestiegen alle das Schiff nach Friedrichshafen. Nach eineinhalb Stunden gemütlicher Fahrt über den See wurden sie bereits vom Busfahrer und seiner Frau erwartet, die den Chor nach Volkertshausen fuhren. Dort fand der Ausflug in einem Gasthaus seinen gemütlichen Ausklang.

Gegen 21 Uhr kehrten die Ausflügler wohlbehalten nach Spaichingen zurück.