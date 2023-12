Kirchenchor Mahlstetten hält seine Cäcilienfeier

Erfüllt von adventlichen Klängen traf sich der Kirchenchor im Anschluss an das Kirchenkonzert am ersten Advent zum geselligen Teil in der Lippachmühle.

Das Vorstands-Team sowie auch Pater Ankit begrüßten die Chormitglieder mit ihren Partnern. Pater Ankit bedankte sich auch im Namen des Kirchengemeinderats und der ganzen Kirchengemeinde für das Singen in Chor. Im Mittelpunkt des Abends standen die Ehrungen mit der Überreichung der Urkunden des Cäcilienverbandes sowie eines kleinen Geschenks. Theo Aicher konnte - leider nicht persönlich, aber per Video-Übertragung - für zehn Jahre geehrt werden, davon hatte er vier Jahre das Amt des Vorstands inne. Edeltraud Schutzbach und Helmut Sobko wurden für 15 Jahre, Bruno Seuling für 20 Jahre Singen zur Ehre und zum Lob Gottes geehrt.

Die Chorleiterin Friederike Weber überbrachte ihre Glückwünsche in musikalischer Form, in dem sie für jeden der geehrten Sänger eine persönliche Strophe vortrug.