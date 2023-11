Kirchenchor Irndorf besucht ehemaliges Chormitglied

Der Kirchenchor Irndorf besuchte Ende Oktober sein ehemaliges langjähriges Kirchenchormitglied Herbert Stanjek im Altenzentrum St. Antonius in Mühlheim.

Herbert Stanjek wohnt seit dem Frühjahr diesen Jahres im Altenzentrum.

In der Cäcilienfeier 2022 konnte Herbert Stanjek noch für 55 Jahre singen im Kirchenchor in Irndorf geehrt werden. Als zuverlässiger Sänger hat er mit seiner Bass-Stimme über viele Jahrzehnte den Kirchenchor bereichert. Auch wenn er jetzt in Mühlheim wohnt, fühlt sich der Kirchenchor immer noch mit ihm freundschaftlich verbunden.

Herbert Stanjek freute sich sichtlich über den angekündigten Besuch. Der Chor sang für ihren Herbert und für die anderen Heimbewohner im Aufenthalts- und Essbereich des Altenzentrums verschiedene Lieder, unter anderem das Irndorf Heimatlied.

Bei den Liedern die er kannte, sang er gerne mit. Ein Lied jedoch hat der Chor speziell für diesen Anlass, für das bei allen geschätzte ehemalige Chormitglied, einstudiert.

Nach dem Besuch im Altenzentrum ging der Chor noch gemeinsam zur Einkehr in die Gaststätte Krone. Auch Herbert Stanjek konnte bei diesem gemütlichen Beisammensein dabei sein. Somit konnte man sich noch ausführlich unterhalten und sich über alte Zeiten und aktuelle Themen austauschen.

Alle waren sich einig, das sollte nicht der letzte Besuch bei Herbert Stanjek sein. Und dann natürlich anschließend wieder mit einem gemütlichem Hock.