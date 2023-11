Kirchenchor Buchheim

Anläßlich der diesjährigen Cäcilienfeier konnte Vorsitzende Sonja Kiene, Monika Wachter für 50 Jahre Kirchensängerin ehren.

Die Ehrung erfolgte gesanglich durch Sonja Kiene und Ulrike Halmer, sowie dann auch noch von ihren Altsängerinnen.

Weiters erfolgte eine etwas andere Ehrung für 30 Jahre Vorstandschaft für Monika Wachter als Kassiererin, Irene Kempter als Schriftführerin sowie Chorleiter Hans Peter Fritz. Der Chor überbrachte für 30 Tage jeweils ein Geschenk mit entsprechenden Wünschen. Auf weitere 4 Jahre im Amt wurde bestätigt: Vorsitzende Sonja Kiene, Kassiererin Monika Wachter und Irene Kempter als Schriftführerin. Erstmals neu hinzugewählt wurde als Beisitzerin Ulrike Halmer. Ein ganz besonderer Dank wurde in der Versammlung auch an Hans Peter Fritz gerichtet. Dieser bat die Sänger und Sängerinnen , dass wir gesanglich gut aufgestellt sind und Werbung für den Chor machen sollen. Wir singen zur Ehre und zum Lob Gottes. Für nächstes Jahr ist evtl. eine mehrtägige Reise geplant. Vorgeschlagen wurde als Ziel : Wien, Südtirol oder Maria Brünnlein. Für alle drei Ziele wurde gleich abgestimmt mit der gleichen Stimmenzahl. Eine weitere Gratulation stand noch kurz vor Mitternach an. Paula Fehrenbacher konnte zum 75 Geburtstag an diesem Tag noch ein Ständchen gesungen werden. Sonja Kiene bedankte sich noch bei dem Küchen und Servicepersonal für das hervorragende Essen und teilte noch die bisher bekannten festen Termine für nächstes Jahr mit.