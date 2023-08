Kirche steht auf stabilem Fundament

Über 25 Ehrenamtliche jeden Alters haben in den letzten Wochen den Sockel der Katholischen Kirche St. Stephanus in Renquishausen renoviert. Zuerst entfernten die Ministranten und Lektoren die Steine am Sockel des Kirchengebäudes. Nun konnte Eusebius Schilling die schadhaften Stellen verputzen und neu streichen. Die Materialien wurden von der Firma Schilling, Stuckateurbetrieb, kostenlos zu Verfügung gestellt. Danach wurden die Lüftungslöcher mit einem Gitter vor Unrat geschützt und die Steine konnten wieder in einer gemeinsamen Aktion zurückgelegt werden. Foto: Kath. Kirchengemeinde Renquishausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.