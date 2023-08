Kindi–Abschluss vor den großen Ferien

Es hat schon Tradition, das Kindi–Picknick des Evangelischen Kindergartens zum Ende des Kindergartenjahres vor dem Start der Sommerferien. Zum geplanten Termin konnte es dieses Jahr allerdings nicht stattfinden. Nahezu die Hälfte der Kindergartenkinder war erkrankt und so fand es auf den allerletzten Drücker direkt am Mittwoch vor Ferienbeginn statt. Das Wetter war nicht wirklich vielversprechend, die Vorhersage so lala — dennoch, wer wagt gewinnt und die Beteiligten hatten Glück. Es gab keinen Regen, allerdings frische Temperaturen, dafür wiederum keine Gefahr für Sonnenbrand.

Gestartet wurde mit einer Andacht, die Diakonin Gritli Lücking für Kinder und Eltern hielt. Begleitet von einer Abordnung des Posaunenchors wurde das Ende des Kindergartenjahres und für die Schulanfänger das Ende ihrer Kindergartenzeit gefeiert. Frei nach dem Motto, Abschied feiern kann man in vielen Formen, doch in irgendeiner Form muss es sein, Des g’hört sich so! Gritli Lücking wünschte allen Kindern eine gute Ferien– und Schulzeit, gut behütet unter Gottes Schirm. „Unter seinem Schirm, sind wir wohl bewacht, er ist über uns bei Tag und Nacht.“

Wie es sich gehört ging es nach der Andacht zum Geselligen und Kulinarischen über. Es konnten Würstchen gegrillt werden und bei dem Überraschungsbuffet gab es leckere süße, saure und herzhafte Dinge zur freien Auswahl. Viele Eltern hatten es sich nicht nehmen lassen etwas Feines mitzubringen, jeder konnte auf seine Kosten kommen und das gesellige Beisammensein kam auch nicht zu kurz.