Kinderschutzbund Spaichingen feiert mit Benefizkonzert

15 Jahre Kinderschutzbund Spaichingen: ein Grund zum Feiern und allen Unterstützern und Helfern Danke zu sagen, dachte sich die Vorstandschaft und lud am 20. Oktober zur Jubiläumsparty mit Benefizkonzert der Band „Man & me“ ins Edith-Stein-Haus ein. Der Abend war nicht nur für die ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer ein voller Erfolg, auch die Gäste sowie die Band von Jürgen Koringer „Man & me“ waren von der Stimmung im Saal restlos begeistert. Sowohl musikalisch, kulinarisch und kommunikativ kam jeder auf seine Kosten. Seit 15 Jahren unterstützt der Kinderschutzbund durch viele Aktionen aber auch direkte, unbürokratische Hilfe für Kinder, die aus familiären oder finanziellen Gründen nicht so gut situiert sind. Ob durch die Schulranzenaktion, die Teilnahme beim Kinderferienprogramm, viele Kleider- und Sachspenden oder Finanzierung von Nachhilfe ‐ der Kinderschutzbund versucht zu helfen, wo er kann. Die alljährliche „Weihnachtswunschaktion“ steht ebenfalls vor der Tür: Ab der Woche vor dem 1. Advent können über Karten an den Weihnachtsbäumen der verschiedenen Geschäfte und Banken in Spaichingen und Umgebung Wünsche erfüllt werden, oder auch Spenden über die Spendenkarten.

