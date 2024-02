Kinderkleiderbörse Wurmlingen

Am Samstag, 3. März, findet in der Wurmlingen Schloß-Halle von 9 bis 11 Uhr die Frühjahrsbörse rund ums Kind statt. Schwangere können bereits am Freitag, 1. März ,zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in Begleitung einer weiteren Person, in Ruhe einkaufen.

Die Anmeldung für Verkäufer startet am Samstag, 17. Februar, um 7 Uhr und ist per Mail an [email protected] möglich. Bewerbungen können nur unter vollständiger Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer angenommen werden. Alle weiteren Informationen erhalten die Verkäufer dann nach der erfolgreichen Anmeldung. Bei der Kleiderbörse werden gut erhaltene Artikel rund ums Kind und jahreszeitengerecht für Frühling und Sommer angeboten. Von Kleidung über Kinderwagen, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Zehn Prozent vom Erlös des Gesamtverkaufs gehen als Spende an die Nachbarschaftshilfe Wurmlingen.