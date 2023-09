Kinderferienprogramm mit dem Kinderschutzbund

Auf den Spuren der Erdgeschichte des Jurameers durften die Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren auf dem Klopfplatz Fossilien selbst entdecken und einen Wirbel eines 180 Millionen alten Fischsauriers fühlen.

Dieser war bis zu zwölf Meter lang, konnte sehr schnell schwimmen und gehörte zu den vorherrschenden Raubtieren im Jurameer. Paläontologin Frau Dr. Schmid–Röhl veranschaulichte auf ihre sehr herzliche und unterhaltsame Art und Weise den Kindern die Erdgeschichte nach dem Motto „Versteinertes erleben“.

„Ein super, toller Ausflug — ich habe viel gelernt und man hat uns alles super erklärt — mir haben die vielen Fossilien gefallen — ich hab über den Info–Film viel erfahren — mir hat am besten das Fossilienmuseum gefallen — mir hat der Klopfplatz am Besten gefallen und dass ich Amoniten auf den Schieferplatten mit nachhause nehmen darf — die Donnerkeile, das sind Reste von Kopffüssern, waren klasse“, so die begeisterten Kinder, die ihre erklopften Schieferplatten, einem vom KSB gesponsorten Picknickbeutel mit Leckereien der Bäckerei Büchle und der Paracelsus–Apotheke sowie einem Geschenk der Firma Holcim mitnehmen durften. Ein ganz und gar gelungener Feriennachmittag.