Kinderferienprogramm Dürbheim 2023

Die Sommerferien sind zu Ende ‐ und damit auch das Kinderferienprogramm der Gemeinde Dürbheim. Auch dieses Jahr konnten die Kinder wieder an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. Das Ferienprogramm startete mit einem Ausflug in ein Silberbergwerk (Haslach-Schnellingen) und danach ging es weiter in eine Trampolinhalle. Das Kinderferienprogramm endete mit dem mittlerweile fünften Kinderflohmarkt. Erfreulich war, dass kein Programmpunkt mangels Interesse abgesagt werden musste. Viele Kinder nutzten mehrere Angebote. Für alle Altersklassen war etwas dabei ‐ sei es sportlich, kreativ oder auch erlebnispädagogisch. Foto: Caroline Grimm

