KG Wurmlingen/Tuttlingen & SC 04 Tuttlingen beim Gegenbesuch

Auch wenn es für die KG Wurmlingen/Tuttlingen (Niederlage im Derby gegen Winzeln), als auch für den SC04 Tuttlingen (Niederlage gegen Croatia Reutlingen) je eine erfolgloses Wochenende war, so darf man es als großen Erfolg werten, dass sich beide Vereine gegenseitig beim Wettkampf von der Tribüne aus unterstützten. So waren die Fußballer mit einer großen Delegation am Samstag beim Heimkampf gegen der KSV Winzeln mit dabei und feuerten die KG-Athleten tatkräftig an, umgekehrt waren die KG-Ringer dann am Sonntag beim Heimspiel des SC04 gegen Croatia Reutlingen im Stadion. Weder Regen, noch die kalten Temperaturen, ließen die KG-Athleten es nicht madig machen, auch die Fußballer von der Tribüne aus Mental zu unterstützen. Gerne kann dies bei Gelegenheit mal wiederholt werden, dann aber auch mit einem sportlichen Erfolg gekrönt.

