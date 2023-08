Kesselbachfest wieder ein toller Erfolg

Das traditionelle Kesselbachfest im Mühlheimer Stadtteil Stetten hat in den vergangenen 42 Jahren nichts an seiner Beliebtheit in der Region eingebüßt. Es ist heute noch so wie früher: Wer nicht beim Kesselbachfest war, der hat was verpasst. Auch der Wettergott war ganz auf Seiten der Musikkapelle Stetten. Drei Tage bestes Festwetter garantierten Spaß für Jung und Alt.

Der Vorsitzende der Stettener Musikkapelle, Roland Buschle konnte dieses Jahr den Geschäftsführer der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH Walter Knittel als Ehrengast begrüßen. Mit drei Schlägen zapfte dieser gekonnt das erste Fass Festbier an. Nach einem tollen Auftritt der Stadtkapelle Veringenstadt ließen sich anschließend die vielen jungen Festgäste von der Band „She’s the Boss“ in den Bann ziehen.

Am Samstagabend waren es die „Hirsch Buben“, die sich auf der Bachbühne mächtig ins Zeug legten und alle Register ihres Könnens zogen. Bereits am Nachmittag hatte die heimische Zusammensetzung „Acapolka Rehragout“ für die richtige Einstimmung gesorgt. Am Sonntag war es zunächst die Stadtkapelle Mühlheim, die mit ihrem über zweistündigen Auftritt auf der legendären Bachbühne für den richtigen musikalischen Einstieg in den letzten Festtag sorgte. Viele Kinder und Jugendliche spielten am und im Wasser oder wagten, auf der Slackline den eher ruhig daliegenden Kesselbach zu überqueren. Den Nachmittag eröffneten die Blockflötengruppen und die Jugendkapelle Wildentle. Bis in den Abend sorgten dann „Die 2 Hofemer“ aus Spaichingen musikalisch für gute Unterhaltung. Jürgen Fröschlin der Puppenspieler und Zauberer aus Burladingen unterhielt parallel im eigens dafür aufgestellten Theaterzelt Jung und Alt. Nebenan sorgten die Damen des Kinderschminkens wieder für strahlende Kindergesichter.

Festgäste und Veranstalter waren sich einig: auch 2024 beim 100–jährigen Vereinsjubiläum der Musikkapelle Stetten darf das Kesselbachfest nicht fehlen.