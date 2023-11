Katholischer Kirchenchor hält seine Cäcilienfeier

Bei der Cäcilienfeier des katholischen Kirchenchores St. Michael wurden insgesamt 365 Jahre Singen im Dienste der Kirchenmusik zum Lobe Gottes und Erbauung der Kirchenbesucher geehrt.

Als Auftakt der Feier wurde in der St. Michaelskirche ein Gottesdienst mit Präses Pater Sabu gefeiert, den der Chor musikalisch mitgestaltete. Hierbei wurde auch der Verstorbenen des Chores gedacht.

Im Hinblick auf das Tagesevangelium, sowie der nachfolgenden Feier sprach Pater Sabu in seiner Predigt von den Talenten. Jeder Mensch habe Gaben vom Herrgott empfangen, die eingesetzt werden sollten. So setzen die Sänger und Sängerinnen ihre Stimmgabe zum Singen im Kirchenchor ein.

Anschließend traf man sich zum geselligen Teil im Vinzenz von Paul-Saal.

Vorsitzender Franz Maus freute sich die meisten Chormitglieder mit Partnern begrüßen zu können. Sein besonderer Gruß galt dem Präses Pater Sabu, Chorleiterin Ulla Braun, Organistin Regina Fetzer-Weber und dem gewählten Kirchengemeinderatsvorsitzenden Norbert Schnee. Im Mittelpunkt des Abends würden Ehrungen für langjährige Chormitglieder sein, wobei Präses Pater Sabu die Überreichung der Urkunden vornehmen wird, sprach Maus. Der Vorsitzende bedankte sich bei der Kirchengemeinde für die freundliche finanzielle Unterstützung beim nachfolgenden „Festmenü“.

In seinem Grußwort bedankte sich Präses Pater Sabu bei den Chormitgliedern auch im Namen des Kirchengemeinderates und der gesamten Kirchengemeinde für das Singen im Chor. „Ich bin dankbar, Sie in unserer Gemeinde zu haben. Sie geben uns so viel mehr als nur Musik, Sie schenken uns ein Stückchen Himmel auf Erden. Ihre Stimmen erfüllen unsere Herzen mit Freude, Frieden und einem Gefühl von Ganzheit. Durch Ihre musikalische Hingabe tragen Sie dazu bei, dass unsere Gottesdienste zu besonderen Momenten werden“, lobte Pater Sabu.

Die Laudatio für die Jubilare sprach Vorsitzender Franz Maus.

Für 60 Jahre singen erhielten Anita Betting, (Sopran) Ursula Braun, (Dirigentin), Marliese Fetzer (Alt), Anneliese Hermle (Sopran) und Lisa Steidle (Sopran) den Ehrenbrief von Bischof Dr. Gebhard Fürst und den Ehrenbrief des Deutschen Cäcilienverbandes (DCV). Dieselbe Ehrung erhielt Ehrenvorstand Kuthbert Fetzer für 65 Jahre Singen im Bass. Dazu gab es Blumen von der Kirchengemeinde, ein Geschenk vom Chor und ein Ständchen nach Wunsch.