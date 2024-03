Katholischer Kindergarten St. Josef feiert Familiengottesdienst

Am vergangenen Sonntag fand in der Sankt-Theresia-Kirche in Trossingen ein besonderer Familiengottesdienst zu Ehren des Heiligen Josef statt, der am 19. März Namenstag hat.

Zahlreiche Familien folgten der Einladung des Kindergartens um gemeinsam, die Bedeutung des Namenspatrons des Kindergartens, den Heiligen Josef, zu würdigen. Die Erzieherinnen und Herr Pfarrer Schmollinger führte die Familien durch den Gottesdienst und betonte die Bedeutung von St. Josef als Mann an Marias Seite und als weltlicher Vater Jesu.

Die Kinder des Kindergartens hatten sich intensiv auf diesen Tag vorbereitet und fleißig Lieder eingeübt, die von einer Gitarrengruppe begleitet wurden. Zudem präsentierten sie Kamishibai-Bilder, die die Geschichte von Josef lebhaft darstellten. Zu jedem Bild durfte ein Kind eine symbolische Fußspur von Josef am Altar anbringen, diese zeigten zum Schluss den Lebensweg von Josef als Zimmermann, Marias Mann und als Vater und Beschützer Jesus. Abschließend durften die Kinder eine Fußspur aus Papier und Holz basteln, um die Erinnerung an diesen besonderen Gottesdienst mit nach Hause zu nehmen.