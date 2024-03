Katholische Kirchengemeinde spendet für DRK Glücksbringer

Die katholische Kirchengemeinde Wehingen veranstaltet alle zwei Monate einen Senioren Nachmittag. Diesen Nachmittag organisiert Sabine Engel mit ihrem Helfer-Team. Dieses ehrenamtliche Team backt die Kuchen, richtet den Raum und versorgt die Senioren mit Kaffee. Ein Großteil der Spenden die an den Nachmittagen im letzten Jahr zusammen kamen, wird dieses Jahr an den DRK Glücksbringer gespendet. Bei der Spendenübergabe und beim Senioren Nachmittag waren über 70 Senioren im Pfarrer-Hornung Heim. Die Glücksbringer erzählten von ihren bisherigen Fahrten und Schirmherrin Susanne Ritzi-Mathe dankte den Senioren und der katholischen Kirchengemeinde für ihre Spende. Es kamen 450 Euro an den Nachmittagen zusammen und die katholische Kirche spendete nochmals 50 Euro, sodass 500 Euro übergeben werden konnten. Anschließend ging es mit dem Programm weiter: Ein Film über die 1200 Jahr Feier der Gemeinde Wehingen. Die DRK Glücksbringer wollen sterbenden Menschen einen letzten Wunsch und auch Menschen die nicht mehr ohne Hilfe aus ihrer Wohnung kommen einen Herzenswunsch erfüllen. Die DRK Glücksbringer finanzieren sich ausschließlich über Spendengelder. Das Geld wird für die Finanzierung der Wunschfahrten benutzt und den Unterhalt des Fahrzeuges, wie zb. TÜV-Kosten, Reparaturen, Versicherungen und die medizinische Wartungen der Geräte. Vielen Dank für die Unterstützung. Leider nicht anwesend und nicht auf dem Foto waren: B. Ramsperger, E. Weldi und M. Walz.

