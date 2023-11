Katholische Kirchengemeinde Nendingen

Im Rahmen des festlichen Gottesdienstes am Christkönigssonntag, wurden in der Katholischen Kirche St. Petrus und Jakobus Maior in Nendingen 4 Kirchenchorsängerinnen für Ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Messfeier wurde vom Kirchenchor mitgestaltet.

Für 50 Jahre Chormitgliedschaft wurden geehrt: Ilse Schnepf, für 25 Jahre Rosina Klaus, für 15 Jahre Katrin Todtschinder und für 10 Jahre Nadine Sattler. Dekan Matthias Koschar und Chorsprecherin Ulrike Betzler nahmen die Ehrungen vor und überreichten die Ehrenurkunden des Chorverbandes der Diözese Rottenburg - Stuttgart zusammen mit einem Geschenk.