Katholische Kirchengemeinde in Neuhausen ob Eck ehrt Ministrantinnen

Am Sonntag hat Pfarrer Gerwin Klose im Rahmen des Gottesdienstes in St. Michael in Neuhausen ob Eck zwei Ministrantinnen geehrt. Luisa Woock (links) und Jacquelin Woock (2. von rechts) sind seit fünf Jahren als Ministrantinnen in der Katholischen Kirchengemeinde St. Michael tätig. Pfarrer Gerwin Klose bedankte sich bei den Ministrantinnen für ihren treuen und wertvollen Dienst und überreichte Urkunden und Geschenke. Er wünschte den Ministranten Gottes Segen und weiterhin viel Freude in ihrem Amt. Catharina Müller (2. von links) wurde als neue Ministrantin in die Kirchengemeinde aufgenommen und von den Gottesdienstbesuchern willkommen geheißen. Als Einstieg in ihr Amt erhielt Müller das Buch „Jesus lädt uns ein“. Gerade in der heutigen Zeit sei es schwierig, junge Menschen für den Dienst in der Kirche zu begeistern, war die Meinung der Gottesdienstbesucher.

