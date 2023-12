Karl-Storz-Rentner in Schramberg

Zum Jahresabschluss unternimmt die Rentnergemeinschaft der Tuttlinger Firma Karl Storz traditionell einen größeren, gemeinsamen Ausflug. So ging es dieses Jahr mit zwei voll besetzten Bussen nach Schramberg ins Terrassenbau-Museum der Firma Junghans.

Allein die Architektur ist eine Reise wert - doch auch die 300 Schwarzwalduhren machten den Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis für die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Neben der Firmengeschichte konnten wir auch eine originale Uhrmacherwerkstatt aus dem 18. Jahrhundert erkunden. Bis in die 1970er Jahre wurden in dem heutigen Museum Uhren gefertigt. Deutlich wurde bei dem Besuch auch, was hier an Präzision zu leisten war. Da hatten wir direkt einen Bezug zu Karl Storz und unserer vorherigen Arbeitswelt“, berichtet Kurt Breinlinger, der als Organisator der Treffen und Ausflüge die Fäden in der Hand hält.

Die vom Unternehmen unterstützte Rentnergemeinschaft trifft sich regelmäßig, um den Kontakt zu halten und in Austausch zu bleiben.