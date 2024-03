Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl Wurmlingen steht

In der vergangenen Woche hat der CDU-Ortsverband Wurmlingen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Gasthaus Sonne bestimmt. Der CDU-Ortsvorsitzende Harald Schmid zeigte sich gemeinsam mit dem gesamten Vorstand der CDU Wurmlingen sichtlich stolz, dass es wieder gelungen ist, eine ausgesprochen attraktive Kandidatenliste präsentieren zu können.

Harald Schmid bedankte sich bei allen, die sich in den vergangenen Monaten so überaus erfolgreich auf Kandidatensuche begeben haben. Hier sei eine Vielzahl von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten aktiv angesprochen worden. Natürlich habe man auch immer wieder Absagen hinnehmen müssen, aber vor dem Hintergrund einer allgemein festzustellenden Politikverdrossenheit sei es umso höher zu bewerten, dass es der CDU Wurmlingen gelungen sei, als eine der ersten Vereinigungen im Landkreis Tuttlingen eine Liste mit 13 Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren zu können.

Jetzt gelte es, in den kommenden Wochen „Gas zu geben“, um ein gutes Ergebnis bei der Gemeinderatswahl zu erreichen. Derzeit arbeite man an einem Kandidatenprospekt und an einem Konzept für den anstehenden Wahlkampf.

Nachdem sich alle 13 Kandidatinnen und Kandidaten der Versammlung vorgestellt hatten, wurden diese (die Wahlleitung übernahm für den CDU-Kreisverband Tuttlingen Prof. Dr. Steffen Tanneberger) in geheimer Wahl gewählt. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten treten auf der Liste der CDU für eine Wahl in den künftigen Gemeinderat an: Dr. Martin Storz, Tom Schmid, Julian Bühler, Christine Luz, Matthias Dreher, Nina Dolch, Jürgen Liebermann, Michael Dick, Christian Pfeiffer, Matthias Reckermann, Domenico Maimone, Fabian Weber und Philipp Raidt.

Die seitherigen Gemeinderäte Norbert Bacher und Herbert Biedermann traten zum großen Bedauern des CDU-Ortsverbandes leider nicht mehr an. Die Versammlung bedankte sich bei den beiden Gemeinderäten für deren jahrzehntelanges Engagement im Gemeinderat und wünschte ihnen eine gute Zukunft.