Kaffee, Kuchen und Gewinne beim Frauenhaus Tuttlingen

Der Frauenhausverein freute sich, nach mehrjähriger Pause wieder mit einem Stand am Stadtfest vertreten zu sein. Neben dem traditionellen Verkauf von Kaffee und Kuchen wurde an dem etwas abgelegenen Standort in der Weimarstraße auch eine Tombola veranstaltet.

Zahlreiche Tuttlinger Firmen und Geschäfte hatten großzügig Preise gestiftet, so dass die Lose reißenden Absatz fanden. Manch ein Stadtfestbesucher konnte einen schönen Gewinn mit nach Hause nehmen. Über den Hauptgewinn, ein Fahrrad, gespendet vom Zweirad-Center Nerz in Tuttlingen, freute sich am Sonntag Ruth Susani aus Tuttlingen.

Im Café-Zelt konnten die Besucher bei Kaffee und Kuchen entspannen und sich über die Angebote des Frauenhauses informieren.

Der Frauenhaus Tuttlingen bedankt sich herzlich bei allen Spendern der Tombola-Preise, für alle Kuchenspenden und natürlich bei allen Helferinnen und Helfern, die zum guten Gelingen beigetragen haben. Der Erlös kommt der Arbeit mit den Frauen und Kindern im Frauenhaus zugute.