Junge Christen empfangen das Firmsakrament

Firmung ‐ eine Bestärkung des Glaubens und eine Bestätigung der lebenslangen Verbindung mit Gott und der Kirche. Firmung ist auch Auftrag den christlichen Glauben in der Öffentlichkeit zu leben. In der Pfarrkirche Sankt Silvester in Emmingen haben 54 junge Christen aus den Pfarrgemeinden Emmingen, Liptingen, Schwandorf, Worndorf und Buchheim das Sakrament der heiligen Firmung durch Weihbischof Peter Birkhofer empfangen. Im feierlichen Gottesdienst in Konzelebration mit Pfarrer Ewald Billharz erneuerten die Firmlinge ihr Taufversprechen. Firmpaten begleiteten sie zum Empfang des Sakraments. Die Kirchenchöre aus Liptingen und Emmingen unter deren Leitung von Ilona Braun und Hans Bettinger haben die Messfeier mit Chorgesang gestaltet. Die junge Organistin Julie-Sophie Kräutle hat die Chorvorträge an der Orgel begleitet und dem Gottesdienst mit Orgelspiel einen festlichen Rahmen verliehen. Während der Vorbereitungszeit haben Katecheten die Firmanden in den jeweiligen Pfarreien betreut. Ein Festtag für die Jugendlichen mit bleibender Erinnerung.

