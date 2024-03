Jona Vogt vom TV 05 Fridingen gewinnt zwei Crosslaufserien

Am vergangenen Wochenende fand das Finale der ALB-GOLD Winterlauf Serie in Trochtelfingen statt. Die ALB-GOLD Winterlauf Serie besteht aus vier Läufen, von denen drei Läufe absolviert werden müssen, um in die Serienwertung zu kommen.

Bereits beim 1. und 3. Lauf hatte Jona den 1. Platz bei den Läufen jeweils in Reutlingen erlangt. In Trochtelfingen gab es zusätzlich noch einige Höhenmeter und eine 1,9 km lange Strecke zu bewältigen. Bei optimalen Läufertemperaturen erreichte Jona das Ziel in einer Zeit von 6:31min und somit den 1. Platz. Mit drei Siegen war dies ein verdienter Seriensieg, der mit einem Pokal und Sachgeschenk belohnt worden ist.

20 Minuten nach dem Schülerlauf beendete er die zweite Serie in Trochtelfingen, den 5 km Lauf, auch dieser war dieses Mal länger und anspruchsvoller als die vorhergegangenen Läufe in Reutlingen. Hier startete er in der Altersklasse U18. Bei dieser Serie gelang ihm der 2. Platz hinter dem drei Jahre älteren Athleten Maximilan Göhner von der SSG Reutlingen/Tübingen. Bereits im Februar hatte er bei der zweiten Crosslaufserie - der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie einen Seriensieg in der Altersklasse U14 erlangt. Auch bei dieser Serie gelang ihm bei drei Läufen der erste Platz, sowohl in Meersburg, als auch auf der Reichenau und in Konstanz. Die neue Bestzeit von 2:27min im 800m-Lauf, die er beim Internationalen Jugendhallensportfest am 4.2., in Sindelfingen im Glaspalast gelaufen ist, runden das Ergebnis ab.