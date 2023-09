Jahrgangsausflug in die Toscana Deutschlands

13 Jahrgänger und Jahrgängerinnen unternahmen mit Partner anlässlich ihres 65. Geburtstages einen Ausflug am Montag, 11. September, ins Badische. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es mit einem renommierten Schwarzwälder Reiseunternehmen an Neustadt vorbei, durch Freiburg in den Kaiserstuhl. Ziel war das Weingut mit Straußwirtschaft der Winzerfamilie Siegfried und Petra Vogel in Oberbergen, einem Teilort von Vogtsburg.

Mitten im Kaiserstuhl, in einer einzigartigen Vulkanlandschaft, umgeben von unzähligen Weinbergterrassen, Wald und Wiesen liegt das familiär geführte Weingut. Die Oberbergener Bassgeige und der Schelinger Kirchberg sind hier die überaus bekanntesten Qualitätsweine. Bei einer Fünfer Weinprobe ließen wir uns verwöhnen und der Hausherr erzählte uns zu jedem der exzellenten Gutsweine eine kleine Geschichte. So ganz nebenbei ließen wir uns mit einer saisonalen Köstlichkeit, den Flammkuchen–Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre verwöhnen.

Als Besonderheit werden hier im Weingut die Trauben in sorgfältiger Handlese und durch die langsame, temperaturkontrollierte Gärführung zu Traubensaft gepresst — es entstehen damit ausdrucksvolle, komplexe Weine auf hohem Niveau. Nach der Weinprobe ging es mit dem Bus nur ein paar Kilometer weiter nach Breisach am Oberrhein. Während des zweistündigen Aufenthaltes erklommen einige Jahrgänger den Münsterberg, der majestätisch über der Rheinebene thront.

Bei der Hitze zog es die größere Gruppe in die Innenstadt, in der Einkaufsstraße mit den erfrischenden Wasserspielen am Marktplatz wurde eine Eisdiele angesteuert. Am Spätnachmittag erfolgte der 140 Kilometer lange Heimweg auf der vielbefahrenen B 31–Route. Da es speziell am Montag mit geöffneten Gasthäusern in der Heimat schlecht bestellt ist, wird es an einem Samstagabend im Oktober einen nachzuholenden Wirtshaus–Abschluss geben. Dieser 65er Tagesausflug wurde von Michael Dichtl und Angelika Hepfer organisiert.