Jahrgang 47 feiert Advent

Zum Jahresabschluss traf sich der Jahrgang zur schon zur Tradition gewordenen Adventsfeier im vollbesetzten Nebenzimmer des Gasthauses Engel. Die Gäste wurden mit einem Sektempfang begrüßt und durften sich anschließend an selbstgemachten Kuchen und Kaffee erfreuen. Jahrgangschef Hubert Schnee gab tiefsinnige Gedanken über die „Konferenz der Engel“ zum Ausdruck und erinnerte an die Ankunft der Botschaft mit Freuden, aber auch dem Problembewusstsein aller an unserem Leben beteiligten Lebewesen und der vorherrschenden derzeitigen Lebensumstände. Für alle Beteiligten war es ein freudiges Miteinander.

