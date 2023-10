Jahrgang 1947 am sonnenumstrahlten Federsee

An einem herrlichen Sonnentag starteten die 47er zum diesjährigen Jahresausflug in die Schönheiten Oberschwabens. Erstes Ziel war Steinhausen, wo Ausschussmitglied Inge Isenmann ein lukullisches Frühstück vorbereitet hatte und so in einen Tag einstimmte, der von geselligem Beisammensein, freudigem Miteinander und vielen netten Gesprächen geprägt war.

Neben dem Frühstückstisch ging es eine Station weiter zur nahegelegenen Barockkirche Steinhausen, der dem Ruf voraus ging, die weltweit schönste Dorfkirche zu sein. Eine einfühlsame und inhaltsreiche Führung über eine Stunde bestätigte diese Aussage in allen Bereichen. Steinhausen gilt als Meisterwerk des süddeutschen Rokkoko, das mit seiner heiter-festlichen Stimmung immer von neuem bezaubert und die Jahrgangsfamilie animierte, im gemeinsamen Chorgesang zwei Marienlieder zum Besten zu geben. Auch dies trug dazu bei, dass der Ausflug in großer Harmonie und Ruhe weiterging.

Nur eine weitere kurze Strecke und man war am eigentlichen Ziel des Ausflugs, dem Federsee. Auf eine weitere Führung durch den Nabu wurde verzichtet, so dass es immer wieder die Gelegenheit gab, an einem der vielen Sitzplätzchen auf dem Federseesteg innezuhalten und ins Gespräch zu kommen.

Die vom herbstlich eingestimmten Federsee ausstrahlende Ruhe wurde durch majestätisch vorbeiziehende Schwäne noch verstärkt. Natürlich müsste man sich anschließend noch einen Spaziergang nach Bad Buchau gönnen und das eine oder andere „Schleckeis“ genießen.

Zum Abschluss des Tages führte uns der gewohnt zuverlässige Jahrgangschauffeur nach Bad Schussenried, wo wir in der Brauereigaststätte Pilsner nach einem erlebnisreichen Tag das verdiente Abendessen genießen konnten um anschließend in großer Zufriedenheit die Rückreise anzutreten.