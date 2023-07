Jahrgang 1945 fliegt aus

Am Donnerstagmorgen traf sich der Jahrgang am Busbahnhof. Zuerst ging die Fahrt nach Steinhausen. Dort wurde die sogenannte „schönste Dorfkirche der Welt“ bestaunt. Diese Kirche ist die Hauptsehenswürdigkeit der Oberschwäbischen Barockstraße, liegt am Jakobusweg und ist nach wie vor eine Pilgerstation.

Weiter ging’s nach Bad Waldsee. Nach einem Spaziergang um den Waldsee und durch die Stadt brachte der Bus die Jahrgänger zum Hofgut des Aronia–Mostbauern bei Bad Waldsee. Frau Waggershauser führte die Jahrgänger im Mostzügle durch die angrenzenden Felder. An verschiedenen Stationen wurde ein Halt eingelegt.

Dabei vermittelte sie auf eine äußerst unterhaltsame Art allerlei Wissenswertes über den Bauerngarten, über Streuobstwiesen, über den biologischen Obstanbau und vor allem über die Aroniabeeren. Diese Beere übertrifft alle andere Beeren bei weitem, was die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe anbelangt.

Ein Besuch in der hauseigenen Brennerei mit einem Aronialikör rundete die Führung ab. In der Besenwirtschaft des Hofgutes ließ man dann den Tag bei einem wohlschmeckenden Bauernvesper und gutem Aronia–Most ausklingen.