Jahrgang 1943 Nendingen feiert den 80er

Zu unserem 80er-Fest trafen sich die Jahrgängerinnen und Jahrgänger an einem wunderschönen Oktobertag. Bei einer Messe in der Pfarrkirche St. Petrus und Jakobus Maior in Nendingen gedachte man der Verstorbenen des Jahrgangs. Nach dem Friedhofsbesuch wurden wir mit einem Sektempfang überrascht. Anschließend fuhren wir ins Gasthaus Waldeck auf den Risiberg. Bei einem sehr guten Mittagessen und angeregten Gesprächen verging die Zeit bis zum Kaffee viel zu schnell. Alle waren sich einig, es war ein sehr schöner Tag. Foto: A. und V. Huber

