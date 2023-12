Jahrgang 1939 im Advent

Es war ein großes Bedürfnis sich wieder, wie jeden Monat, zu treffen. Im vollbesetzten Nebenzimmer des Gasthaus Engel, begrüßte der Jahrgangsvorsitzende Franz Schuhmacher die Teilnehmer zum Nikolauskaffee. In einer Nachlese wurden die Jahresbegegnungen besprochen, ein Ausblick für das neue Jahr 2024 gegeben und Berichte von Personen aus dem Jahrgang vermeldet. Wie in Kindertagen erklangen viele Lieder von: Lasst uns froh und munter sein bis leise rieselt der Schnee. Mit großem Applaus wurden Hilde Schuhmacher und Anna Butsch zu 70 Jahre Kirchenchor gratuliert. Im Verlauf des Nachmittags erfreute Hilde Schuhmacher mit mehreren Beiträgen die anwesenden Jahrgänger/-innen. Dies waren: „die 7 Weltwunder“, „das Hutzelbrot“ und besonders „ Emil, der Lebensretter“. Mit Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit erinnerte der Vorstand an Höhen und Tiefen unseres langen Lebens, aber es bleibt Dankbarkeit. Ein Kind sagte neulich: „Gut, dass es Oma und Opa gibt“. Also ist nach einem aktiven Leben heute Zuhören angesagt. Pflegen wir die Freundschaften, denn ein Sprichwort aus Italien sagt: „Ein Abend mit Freunden, verlängert das Leben um ein Jahr“. Es war ein ein sehr harmonischer Nachmittag.

