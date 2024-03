Jahreshauptversammlung Obst- und Gartenbauverein Tuttlingen

Der Obst- und Gartenbauverein 1888 Tuttlingen e.V. traf sich am 15. März zu seiner jährlichen Hauptversammlung in den Räumen der Versöhnungskirche in Tuttlingen. Etwa 50 Mitglieder zeigten ihr Interesse und freuten sich über den frühlingshaft mit bunten Primeln geschmückten Raum. Nebenbei durften sich alle mit Kaffee, Hefezopf und Tuttlinger Apfelsaft bedienen. Die Regularien wurden vorgetragen und die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Manfred Konrad, der Kassierer Günter Heierth sowie die Beisitzer Anita Stellmacher und Barbara Straub in ihren Ämtern bestätigt. Neu in unser Vorstandsteam wurde Bernhard Megger gewählt sowie Kassenprüfer Manfred Stellmacher als Nachfolger von Norbert Blohmke, der in Abwesenheit verabschiedet wurde. Unser Hauptthema war die Berichterstattung zum Bürgergarten. Er entsteht zur Zeit im Umläufle in Kooperation mit der Stadt Tuttlingen. Mit den neuen „Gärtnern“ werden zur Zeit die Beete und Hochbeete befüllt, so dass es bald mit dem Bepflanzen los gehen kann. Die Vorarbeiten wurden von tatkräftigen Vorstandsmitgliedern geleistet. Die Einweihung ist für den 29. Juni geplant und am 30. Juni ein Tag der offenen Gartentür, an dem sich weitere Interessenten informieren können. Als nächster Termin steht ein Schnittkurs für Rosen an und zwar am Mittwoch, den 27. März um 16.30 Uhr beim Vereinsmitglied Günther Storz, Scheffelstrasse 15. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch Nichtmitglieder sind dazu recht herzlich eingeladen.

