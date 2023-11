Jahreshauptversammlung des Narrenfreundschaftsringes SBH

Der Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg hielt in der Gunninger Festhalle seine 57. Hauptversammlung. Präsident Kurt Szofer konnte alle 23 Mitgliedszünfte, die Brauchtums- und Jugendkommission sowie die Ehrenräte begrüßen. Grußworte sprach auch ZM Peter Maurer von der gastgebenden Zunft Lombergtrolls. Wenn auch die Versammlung fast vier Stunden in Anspruch nahm, verlief alles in wunderbarer Harmonie.

Der Präsident freute sich, dass drei Ringtreffen vergeben sind und zwar 2024 in Lauterbach, 2025 in Aldingen und 2027 in Sulz a.N. In der Versammlung konnte die Vergabe für 2026 nach Lauffen getätigt werden. Auch die Empfänge beim Regierungspräsidium Freiburg und im Neuen Schloss in Stuttgart finden wieder statt.

Als Höhepunkt der Veranstaltungen des Ringes wurde die Jubiläumsfeier am 11. März 2023 in Nendingen genannt. Brauchtumer Theo Vopper erhielt einen ganz besonderen Dank für die Organisation der Ausstellungen in der Narrenburg Hettingen und der Kimmichgalerie in Lauterbach.

Nachdem verschiedene Sitzungen mit dem Innenministerium, dem Sprecherrat der ARGE, den Präsidenten und weiteren Behörden in den letzten Monaten stattfanden, bezeichnete Kurt Szofer es als frustrierend, dass trotz aller Bemühungen seit 2018 des Sprecherrats Erleichterungen für das Ehrenamt, für die Narrenräte und Zunftmeister zu erreichen nichts vorangeht. Es müsste doch möglich sein, zusammen mit der Politik die hier anstehenden Probleme zu bewältigen, ist der Präsident der Ansicht.

Der Ring selbst ist jedoch bemüht in den kommenden Jahren durch verschiedene Informationsveranstaltungen das „närrische Leben“ etwas zu erleichtern. Die Themen GEMA und das Steuerrecht stehen hier unter anderem an.

Die super Berichte der Funktionäre Kanzelar (Filippo Campagna), Protokoller (Arno Kleiser) Sprecher der Brauchtumskommission (Wolfgang Duda) wurden mit Applaus belohnt. Chronist Hubert Lissy ließ in seinem umfangreichen Bericht die Aktivitäten des Narrenringes anschaulich Revue passieren. Im Mittelpunkt stand das Ringtreffen in Nusplingen, worüber ZM Richard Braun zusätzlich berichtete. Von einer sehr rührigen Jugendarbeit gab Anita Flor Bescheid. Die Erstausgabe der Malbücher, worin alle Zünfte enthalten sind, war schnell vergriffen. Kassier Hans-Peter Mengen gab positive Finanzen bekannt, während der Ehrenpräsident die einstimme Entlastung herbeiführte.