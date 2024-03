Jahreshauptversammlung des Harmonika-Clubs Seitingen-Oberflacht

Am Freitag, 8. März 2024 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht e.V. statt. Zunächst begrüßte Vorstand Ralf Sulzmann die erschienenen Mitglieder des Vereins sowie Herrn Bürgermeisterstellvertreter Otto Ilg als Vertreter der Gemeinde.

Nach einer Minute stillen Gedenkens folgte Ralf Sulzmanns kurzer Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Dies wurde ergänzt durch Heike Höger mit dem Bericht der Schriftführerin. Verschiedene Ereignisse wurden in Erinnerung gerufen: so auch das vergangene Konzert, welches Mitte Mai zahlreiche Gäste auf den Kirchberg gelockt hatte.

Kassiererin Cornelia Grenz verlas einen ausführlichen Kassenbericht und Gabi Zepf, auch stellvertretend für Monika Kupferschmid als Kassenprüferin bestätigte eine ordentlich geführte Kasse. Dirigent Mario Nortmann, der sich für diesen Abend leider entschuldigen musste, zeigte sich in seinem eingebrachten Bericht ausgesprochen zufrieden und gab eine kurze Rückschau auf die musikalischen Ereignisse des Vorjahres.

Bürgermeisterstellvertreter Otto Ilg überbrachte im Anschluss Grüße der Gemeinde und bedankte sich für die Unterstützung des Vereins. Die von ihm durchgeführte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig, so dass Vorstand Ralf Sulzmann zum Tagesordnungspunkt der Wahlen übergehen konnte:

Jeweils einstimmig wieder gewählt wurden Teresa Steri (Vorständin 2 Jahre), Ralf Sulzmann (Vorstand 1 Jahr), Heike Höger (Schriftführerin 2 Jahre) sowie Monika Kupferschmid und Gabi Zepf (Kassenprüferinnen jeweils 1 Jahr). Ebenso einstimmig wieder gewählt wurden Sibylle Bauer und Marc-André Sabri (Ausschussmitglieder jeweils 2 Jahre).

Ein besonderes Dankeschön richtete Vorstand Ralf Sulzmann anschließend an die passiven Mitglieder des Vereins, welche dem Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht e.V. seit Jahren die Treue halten. So konnte Bernhard Flad für 30 Jahre Mitgliedschaft und Unterstützung des Vereins geehrt werden. Anja Scheinert, Patricia Kraus und Albrecht Fuchs waren für diesen Abend entschuldigt und konnten ihre Ehrung leider nicht persönlich entgegennehmen.

Vorausschauend auf das kommende Vereinsjahr wies Ralf Sulzmann abschließend insbesondere auf das für Mai 2024 erstmals wieder in der Ostbaarhalle geplante Konzert hin, ebenso die Mitwirkung am Sommerferienprogramm sowie die Teilnahme am ortseigenen Weihnachtsmarkt.