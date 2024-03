Auf der Jahreshauptversammlung des Handharmonika-Clubs Deilingen-Delkhofen e.V., die am vergangenen Samstag, 9. März,stattfand, stellte sich die gesamte Vorstandschaft und die gesamten Ausschussmitglieder zur Wiederwahl. Durchgeführt wurden die Wahlen vom 2. Vorsitzenden Michael Weiß, der letztes Jahr bereits in seinem Amt bestätigt wurde. Alle Ausschussmitglieder wurden einstimmig in Ihren Positionen bestätigt und die Versammlungsteilnehmer sprachen der Vorstandschaft Ihr Vertrauen und Ihren Dank für die geleistete Arbeit aus. Wiedergewählt wurden Vera Schweizer (1. Vorsitzende), Tatjana Weinmann (Schriftführerin), Simone Weinmann (Kassiererin), Sarah Schwarz (Beisitzerin), Marie-Christin Häring (Beisitzerin), Regina Volz (Beisitzerin und Kassenprüferin) und Dietmar Kuolt (Kassenprüfer).

Das vergangene Vereinsjahr 2023 war erfreulicherweise von vielen musikalischen und kameradschaftlichen Highlights geprägt. Bei zwei Konzerten und einer Vielzahl weiterer musikalischer Auftritte konnten die Spielerinnen und Spieler ihr musikalisches Können unter Beweis stellen.

Nachdem alle Berichte der Vorstandschaft und des Dirigenten verlesen waren, konnte Bürgermeister Albin Ragg mit lobenden Worten die Entlastung der Vorstandschaft durchführen. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Die fleißigsten Probenbesucher des vergangenen Jahres erhielten eine kleine schön verpackte Aufmerksamkeit.

In den nächsten Wochen darf noch weiter fleißig geprobt werden. Denn das nächste musikalische Highlight des Jahres steht vor der Tür. Das traditionelle Frühjahrskonzert, welches am Samstag, den 27.04.2024 in der frisch renovierten Gemeindehalle in Deilingen stattfinden wird.

Nach dankenden Worten der 1. Vorsitzenden Vera Schweizer wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen.