Jahreshauptversammlung der Schützengilde Nendingen

Auf ein erfolgreiches Sportjahr 2023 konnte die Schützengilde in der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus „Sengentäle“ zurückblicken.

Im Jahresrückblick berichtete Oberschützenmeister Joachim Opitz, dass drei Schützen aus dem Verein an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen konnten. Thomas Hirsch wurde in der Disziplin „Pistole 9 mm“ Deutscher Meister, Oliver Dietz kam auf Platz 12. Linus Schilling erreichte in der Disziplin Luftpistole einen hervorragenden 5. Platz. Weitere Erfolge mit einem ersten Platz habe es in den Rundenwettkämpfen für die Großkaliber-Mannschaft (Landesliga) gegeben. Die Luftpistolen Mannschaft kam in den Rundenwettkämpfen der Landesliga auf den 8. Platz und die Sportpistolenmannschaft (Landesliga) auf den 18. Platz . Der vereinseigene Schießbetrieb habe einen guten Trainingsbesuch verzeichnet. Drei neue Mitglieder sind aufgenommen worden. Mit Details ergänzte Sportleiter Jörg Ballermann den Rückblick auf das Sportjahr.

Oberschützenmeister Joachim Opitz berichtete ferner, dass in einigen Arbeitseinsätzen mit vielen fleißigen Helfern die Außenfassade des Schützenhauses einen neuen Anstrich bekam und die durch den Sturm verursachten Schäden durch Bruchholz schnell beseitigt werden konnten.

Kassiererin Kerstin Ballermann stellte den Finanzbericht vor. Die Kassenprüfer Henry Buschle und Jennifer Müller fanden keine Beanstandungen in der Kassenführung und schlugen die dann einstimmig erfolgte Entlastung vor.

Die anschließenden Wahlen entsprechend der Wahlperiode, waren ebenfalls einstimmig und hatten folgendes Ergebnis: Zweiter Vorsitzender Udo Kleiser, Schriftführerin Sabine Blum, Jugendleiter Frank Schreiber und Beisitzer Alexander Waizenegger und Michael Schilling.

Moni Geng hat ihr Amt als Schriftführerin und Martin Schwarz als Jugendleiter zu dieser Wahlperiode abgegeben. Oberschützenmeister Opitz bedankte sich bei beiden für ihr langjähriges Engagement für den Verein in ihrer Funktion.

Im Ausblick für das kommende Jahr gab OSM Joachim Opitz bekannt, dass wieder einige Arbeitseinsätze rund um das Vereinsheim anstehen. Außerdem soll die Jugendarbeit intensiviert werden. Alle Interessenten am Schießsport sind jederzeit herzlich willkommen und können sich gerne für ein Probetraining anmelden.