Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Mühlheim / Donau

Am Freitag, 10. November, hielt die Narrenzunft Mühlheim / Donau im Gasthaus „Krone“ ihre ordentliche Jahreshauptversammlung ab. Zunftmeister Uwe Heßlinger konnte hierzu wieder zahlreiche Teilnehmer, darunter viele Ehrenmitglieder und Altzunfträte, sowie eine große Abordnung des Fanfarenzuges Mühlheim begrüßen. In seinem Jahresbericht ließ der Zunftmeister das Vereinsjahr ausführlich Revue passieren und berichtete von 43 Terminen, die alleine er im Laufe der letzten zwölf Monate wahrgenommen hatte.

Der Höhepunkt des Jahres war die Ortsfasnet, welche bei traumhaftem Wetter an den einzelnen Tagen so viele Hästräger und Zuschauer anlockte wie schon lange nicht mehr. Als weiteren Höhepunkt konnte der Zunftmeister das Millemer Städtefest benennen, an dem sich die Narrenzunft mit einem großen Festzelt mit Biergarten beteiligte. Es war zwar für alle Beteiligten wieder anstrengend, aber auch sehr gelungen und die Kameradschaft gefördert.

Schriftführer Thorsten Frank legte ein sauber geführtes Protokollbuch vor und Kassier Thorsten Leibinger konnte von einer soliden Finanzlage berichten. Sehr erfreulich aus seiner Sicht war auch die Tatsache, dass die Narrenzunft mit Mustafa Sacak vom Vinzenz Weinkeller einen neuen Caterer für den Zunftball gefunden hat und dass der Abend für alle Beteiligten erfolgreich abgelaufen ist.

Bürgermeister Kaltenbach lobte vor der Entlastung die Narrenzunft für ihren großen Betrag zum Mühlheimer Vereinsleben, zum dem neben der Fasnet und dem Stadtfest zum Beispiel auch noch das Kinderferienprogramm gehört.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Zunftmeister Uwe Heßlinger und Schriftführer Thorsten Frank auf zwei Jahre und die Zunfträte Raphael Krämer, Franz Weißhaupt, Michael Köhler, Morris Stoupal, Thorsten Laufer, Oliver Lang, Martin Maier, Axel Henninger, Thorsten Köhler, Norbert Schweitzer und Christoph Fodor, sowie die Beiräte Sebastian Maurer, Thomas Waizenegger, Markus Buhl und Pius Greiner, jeweils auf ein Jahr gewählt. Unter dem Punkt Verschiedenes informierte der Zunftmeister die Versammlung noch über Veränderungen und Jubiläum der VSAN 2024 und gab einen kurzen Ausblick auf das dicht gedrängte Programm aufgrund einer frühen Fasnet im kommenden Jahr.