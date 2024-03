Jahreshauptversammlung Chor Liederkranz Trossingen

Zu Beginn wurde im Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen fünf Mitglieder der „Irischen Segenswunsch“ von allen Aktiven intoniert. Anschließend blickte die Vorsitzende Hanne Haller auf chorischen Ereignisse des Jahres 2023 zurück. Der Höhepunkt war das Jubiläumskonzert „160 Jahre Liederkranz“ mit dem farbenfrohen Querschnitt aus „Im weißen Rössl“.

Weitere Unternehmungen des Chores waren ein Konzert in Deißlingen, eine Einladung von Chormitglied Helmut Blessing anlässlich seines 85. Geburtstages, ein sehr schöner, von Reiner Hartmann organisierter Ausflug nach Straßburg und schließlich das Adventssingen im Dr.- Karl-Hohner-Heim. Bei der Weihnachtsfeier im die Hotel Schoch wurden drei aktive und vier passive Mitglieder geehrt. Elli Möst ist 50 Jahre aktives Mitglied und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Sie wird auch weiterhin den Chor im Sopran unterstützen.

Die Ukrainerin Oksana Poliarush, die den Chor Liederkranz Trossingen seit zwei Jahren leitet, dankte den Chormitgliedern für deren Geduld und Zeit und wünschte sich, dass alle so enthusiastisch bei der Sache bleiben - und vor allem, dass alle regelmäßig in die Proben kommen. „Wir müssen noch intensiv proben für das Kirchenkonzert am 21. April in der Martin Luther Kirche, aber das wird sehr gut werden“. Unterstützung findet auch in diesem Konzert der Chor durch den Liederkranz Deißlingen. Im Oktober gibt es ein Konzert in Deißlingen, ebenfalls gemeinsam mit dem Liederkranz Deißlingen. Noch ohne festen Termin und genaues Ziel ist ein Ausflug in den Sommermonaten geplant.

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Chor Liederkranz Trossingen 65 Mitglieder, davon waren drei Neuzugänge. Es konnten 43 Proben abgehalten werden, davon 20 gemeinsam mit dem Liederkranz Deißlingen. Die Kasse, die von der Vorsitzenden Hanne Haller kommissarisch geführt wird, hatte im Geschäftsjahr 2023 ein gutes Polster. Wiedergewählt wurden als Kassenprüferinnen Nadja Emrich und Gudrun Schneider. Der gewählte Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Gudrun Schneider, Gerda Hermann, Hannelore Aleksic, Nadja Emrich (Musikbeirat Sopran), Reiner Hartmann (Musikbeirat Tenor), Karin Simikic (Musikbeirat Alt) sowie Jürgen Vosseler (Musikbeirat Bass). Hilde Klindt schied als Schriftführerin aus dem Vorstand aus und wurde offiziell aus dem Amt verabschiedet. Sie wird aber weiterhin als helfende Hand mit dabei sein.