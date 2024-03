Jahreshauptversammlung

Die erste Vorsitzende, Stephanie Apholz, begrüßte die Anwesenden und kündigte gleich zu Beginn der Sitzung personelle Veränderungen mit den durchzuführenden Wahlen für die Besetzung des Vorstands/Ausschusses an. Im Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder hielten die Gartenfreunde in einer Schweigeminute inne.

Schriftführer Werner Bihler fasste anschließend das vergangene Vereinsjahr zusammen und Kassiererin Martha Schikschneit verlas zum letzten Mal den Kassenbericht mit positiver Bilanz. Die Kassenprüfer Walter Merkt und Gerhard Grözinger bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Der anwesende Bürgermeister Markus Hugger attestierte den Gartenfreunden eine vielseitige Vereinsarbeit und schlug die Entlastung der Vorstandschaft vor, welche auch einstimmig erteilt wurde.

Es folgten Ehrungen des Vereins für 25jährige Mitgliedschaft von Margarethe Rehhorn und Rupert Restle. Annette Rees, Brigitta Glaser und Günter Trinkner bekamen anlässlich ihres 80sten Geburtstags blumige Glückwünsche überreicht.

Danach wurden die Wahlen zur Bildung des Vorstandes und des Ausschusses durgeführt. Stephanie Apholz wurde als 1. Vorsitzende wiedergewählt. Auf Gisela Müller als 2. Vorsitzende folgt Sandra Apholz. Nach 24 Jahren als Kassier gibt Martha Schikschneit ihr Amt an Rabia Lieb-Fuhrmann weiter. Neue Kassenprüfer sind Thomas Steidle und Rolf Speck und lösen Walter Merkt und Gerhard Grötzinger ab. Werner Bihler gibt seine Tätigkeit als Schriftführer ab. Das Amt bleibt vakant. Gerhard Grötzinger hört als Vereinsfotograf und „Filmemacher“ auf. Sandra Apholz füllt vorübergehend, bis jemand für diese Aufgabe gefunden ist, diese Lücke und bleibt auch weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Birgit Gäckle, Ilse Krumholz, Kay Fuhrmann, Magdalena Schulz-Kljajic, Gisela Müller, Martha Schikschneit, Andreas Hoffmann und Werner Bihler bilden das neue Ausschussteam. Christoph Freudenberger zieht sich aus dem Ausschuss zurück.

Eine Passage der Satzung musste erneut aktualisiert werden, was einstimmig über die Bühne ging. Zu guter Letzt wurde das diesjährige Vereinsprogramm präsentiert. Der Jahresausflug im Sommer geht zur Ökostation nach Freiburg.

Informationen sind auf der Vereinshomepage, in Facebook, bei Instagram und dem Whats App Kanal der Gartenfreunde Spaichingen zu finden.