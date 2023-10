Jahresausflug des Musikvereins Aldingen

Am Sonntag, 24. September, startete der Musikverein Aldingen um 8 Uhr seinen Jahresausflug. Der diesjährige Ausflug führte zum Pfänder bei Bregenz mit Bus und ab Friedrichshafen mit dem Schiff.

Nachdem alle im Bus saßen, der erste Vorstand Karl Jung und der Busfahrer Bernd Ruf begrüßten die gut gelaunte Gruppe und erklärten das Programm. Während der Fahrt in die Bodensee-Region gab der sehr erfahrene und ortskundige Busfahrer nützliche Tipps und Informationen zu einigen Ortschaften, die passiert wurden, und erzählte einige Anekdoten.

Nach etwa eineinhalb Stunde Busfahrt legten die Ausflügler eine Frühstückspause bei Unteruhldingen-Mühlhofen ein. Friedrichshafen war die nächste Etappe, wo es dann mit einer zweistündigen Schifffahrt nach Bregenz weiterging. Die Schifffahrt auf dem Bodensee bot ein atemberaubendes See- und Alpenpanorama sowie spannende Einblicke von Orten und Städten an.

In der Pfänderbahn schwebte die Reisegruppe auf die Bergstation am Pfänder in 1062 Meter Höhe. Auf dem Pfänder konnte jede Familie den Aufenthalt individuell je nach Interessen frei gestalten. Ob Wandern, leckere Kaiserschmarrn genießen, im Biergarten sitzen, Tiere bestaunen oder einfach Sonne tanken ‐ für jeden war etwas dabei. Ein besonderes Erlebnis war die Aussichtsplattform mit einem herrlichen Rundblick über den Bodensee und die Alpengipfel.

Nach rund zwei ereignisreichen Stunden ging es mit dem Bus wieder nach Hause. Für alle war es ein gelungener Tag mit perfektem Wetter.