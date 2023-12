Jahresausflug des Kneipp-Vereins Tuttlingen

Das Jahr war schon etwas fortgeschritten, als am 7. Oktober 42 Mitglieder und Freunde des Kneipp-Vereins Tuttlingen bei herrlichem Sonnenschein zu ihrem Jahresausflug starteten. Ziel war das Goetheanum in der Schweiz. Nach einer etwa zweieinhalbstündigen Busfahrt war das monumentale Bauwerk in Dornach erreicht. Der eindrucksvolle Betonbau, das Zentrum der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, geht auf Rudolf Steiner zurück. Er nannte das Bauwerk Goetheanum - aus Bewunderung für Johann Wolfgang Goethe, dessen Werk sein Denken maßgeblich beeinflusste.

Rudolf Steiner (1861 bis 1925) ist der Begründer der Anthroposophie, einer ganzheitlich orientierten Weisheitslehre vom Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele. Dabei entwickelte Steiner konsequenterweise auch eine eigene Sichtweise auf die Wissenschaften. So auch auf die Medizin. Doch wie die Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp versteht sich die anthroposophische Medizin als Ergänzung zur Schulmedizin, nicht als Konkurrenz. Parallelen zwischen den Ansichten von Pfarrer Kneipp und Rudolf Steiner gibt es auch bezüglich gesunder Ernährung und Körperpflege. Firmen wie Alnatura, Wala, Weleda oder Demeter (der älteste Bio-Verband in Deutschland, der nach strengsten Richtlinien produziert) beziehen sich in ihren Werten heute noch auf die Lehre von Rudolf Steiner.

Für die Ausflügler ging es nach einer gleichermaßen lehrreichen wie unterhaltsamen Führung durch das Goetheanum zurück nach Deutschland. Im „Löwen“ in Zell im Wiesental wurde gut und reichlich zu Mittag gegessen. Zufrieden und gestärkt ging es danach auf die Heimreise durch den Schwarzwald. In Sankt Blasien wurde Station gemacht. Dort fand der Tag einen schönen Ausklang bei einem Besuch des Doms oder eines gemütlichen Cafés. Um circa 20 Uhr langten die Ausflügler wohlbehalten wieder in Tuttlingen an.