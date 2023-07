Jahresausflug der Tuttlinger Polizeipensionäre

Die Polizei–Pensionäre–Vereinigung Tuttlingen machte ihren diesjährigen Ausflug nach Konstanz. Das Programm, von Uli Schwarz zusammengestellt und organisiert, war vielseitig und für alle sehr interessant, Ab dem Bahnhof Immendingen ging es morgens mit dem Zug an den Bodensee. Erster Programmpunkt war ein Besuch im Polizeipräsidium Konstanz am Benediktinerplatz im Stadtteil Petershausen. Das historische Gebäude war ehemals eine Klosterkaserne.

Nach einem gemütlichen Frühstückskaffee in der Polizeikantine begrüßte im Friedrichsaal der Dienststelle Polizeivizepräsident Thomas Föhr die Gäste aus Tuttlingen Danach wurde das moderne Führungs– und Lagezentrum besichtigt. Dessen kommissarischer Leiter Erster Polizeihauptkommissar Dieter Schurer, vermittelte die Aufgaben und Abläufe in dieser besonderen Einrichtung.

Viele Erinnerungen wurden bei allen Ausflügler wach angesichts der Exponate, Gerätschaften und Ausstellungsstücke beim Besuch im Konstanzer Polizeimuseum. Sie zeigten nachdrücklich die Entwicklungen und Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten. Die Erläuterungen dazu waren vom langjährigen Museumsbetreuer Polizeihauptkommissar Karl–Heinz Berger zu hören. Nach einem interessanten Vortrag von Hauptkommissar Franz Link zum aktuellen Kriminalpräventions–Thema „Senioren als Täter und Opfer“ folgte ein gemütliches Mittagessen in der am Seerhein gelegenen Gartenterrasse „Constanzer Wirtshaus“

Danach ging es zum Konstanzer Münster, wo der frühere Münster–Mesner Konrad Schatz mit den Ausflüglern eine Führung durch die imposanten Kirchenräume und eine Dachgebälkführung einschließlich einem Aufstieg im Münsterturm machte. Die Besichtigungen waren sehr beeindruckend.

Zum Abschluss folgte eine Spaziergang durch die historische Altstadt zum Konstanzer Hafen mit dem Besuch des Biergartens der Hafenhalle. Die Rückfahrt mit dem Zug war dann am frühen Abend über Radolfzell und Singen nach Immendingen.