Jahresabschluß des Gesangverein Emmingen

Am 19. Dezember traf sich der Gesangverein Emmingen in der Braunwurzhütte in Wehstetten zu ihrem Jahresabschluss. Alle Sänger und Ehrenmitglieder waren dazu eingeladen. Ein Becher Glühwein draußen beim Holzfeuer erwärmte alle, ebenso die leckere Kürbissuppe, die in der Hütte serviert wurde, gefolgt von selbst gemachten Desserts und Weihnachtsgebäck. Ein Sterne Rätsel und Schrott Wichteln trug zur guten Stimmung bei. Es war ein rundum gelungener Abschluss für die Sänger und ihre Gäste.

