Irndorfer Narren halten ihre 28. Jahreshauptversammlung ab

Bei der 28. Jahreshauptversammlung am 11. 11. um 20 Uhr des Narrenvereins Irndorf begrüßte Zunftmeister Jörg Reizner alle Anwesenden mit einem drei-kräftigen-Biel-Bocker. Einen besonderen Gruß richtete er an Bürgermeister Stellvertreter Patrick Vogt, sowie an die Vereinsvorstände und alle Anwesenden und Mitglieder. Er gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, bedankte sich bei allen Teilnehmern für die tatkräftige Unterstützung an der Dorffasnet und freut sich jetzt schon auf die kommende Fasnetszeit. Insgesamt zählt der Narrenverein 355 Mitglieder, davon sind 210 Hästräger aktiv.

Anschließend wurde Ruhe bewahrt zum Totengedenken des langjährigen Kassenprüfers Christian Mattes. Narrenschreiberin Kathrin Bauer ließ das vergangene Narrenjahr in ihrem Bericht Revue passieren und verkündete die bevorstehenden Termine für die kommende Fasnet. Säckelmeisterin Susanne Nestel gewährte Einblicke in den finanziellen Bereich der Einnahmen und Ausgaben und konnte von einem guten Kassenbestand berichten.

Die Kasse wurde durch die Kassenprüferinnen Jutta Reitze und Bettina Schellenbaum geprüft. Jutta Reitze konnte von einer ordnungsgemäß verwalteten Kasse berichten. Stellvertretender Bürgermeister Patrick Vogt nahm die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft vor.

Bei den Wahlen wurden der 2. Vorstand Mario Frey und Säckelmeisterin Susanne Nestel für weitere zwei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Elferräte Jonas Korb und Silke Haselmeier wurden gewählt, das Wahlergebnis fiel ebenfalls einstimmig aus. Da sich die beiden Elferräte Gaby Haselmeier und Fabienne Heni nicht mehr zur Wahl stellten, wurde Christian Müller einstimmig von der Versammlung neu in den Elferrat gewählt.

Außerdem konnte der Narrenverein vier neue Beisitzer gewinnen. Die neuen Beisitzer Lena Biselli, Jasmin Haselmeier, Linus Heni und Florian Haselmeier werden zukünftig dem Elferrat unterstützend als „Jugendausschuss“ zur Seite stehen.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden die Mitglieder Holger Haselmeier, Noah Fritz und Svenja Grieble geehrt und ein Ehrengeschenk überreicht. Abschließend wurden die beiden ausscheidenden Elferräte verabschiedet und diesen zum Dank ein Ehrengeschenk überreicht.

Außerdem erinnerte Zunftmeister Reizner an die bevorstehende Narrenhäsbörse, welche wieder am 6. Januar 2024 im Narrenstüble stattfinden wird.