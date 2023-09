In Irndorf wird am 22. und 23. September schweres Gerät aufgefahren. Dann nämlich findet zum vierten Mal das sogenannte Traktorpulling statt. Für dieses Jahr versprechen die Veranstalter vom Traktorpulling Team Irndorf etwas Besonderes.

Immer wieder waren Christian Alber und sechs weitere Indorfer in der Gegend um Heilbronn. Warum? Sie hatten Vergnügen daran, Traktoren bei der Arbeit zuzusehen. Nicht beim sähen und ernten, sondern beim Kräfte messen untereinander. Traktorpulling nennt sich das. Dabei müssen die landwirtschaftlichen Maschinen einen mit Gewichten beschwerten Bremswagen ziehen. So weit wie möglich natürlich.

„Wir sind alle mit der Landwirtschaft aufgewachsen, jeder hat einen Traktor daheim“, begründet Alber die gemeinsame Faszination für die PS–starken Fahrzeuge. „Das ist wie beim Auto: Man fragt sich, wer hat den besten Traktor und welcher taugt nichts“, fügt er hinzu und lacht.

Angefangen mit 500 Zuschauern

Und weil es so ein schöner Zeitvertreib sei, den es aber in der Region noch gar nicht gebe, haben sich die sieben späteren Gründungsmitglieder des Vereins Traktorpulling Team Irndorf Ende 2017 dazu entschlossen, eine solche Veranstaltung einfach selbst auf die Beine zu stellen.

Auf maximal 15 Tonnen kann der Bremswagen beschwert werden. Mehr geht nicht. (Foto: Traktorpulling Team Irndorf )

Etliche Stunden flossen zunächst in den Bau des Bremswagens und dann in die Organisation, bevor im September 2018 die erste Auflage stattfand. „Klein und formlos, mit gerade mal 500 Zuschauern“, erinnert sich Alber.

Full Pull ist das Ziel

Doch das Event kam an, also wurde ein Verein gegründet und die zweite Auflage 2019 wurde dank intensiver Werbung und Mund–zu–Mund–Propaganda bereits deutlich größer. Dann folgten zwei Corona–Jahre, bevor es im September 2022 wieder darum ging, einen Full Pull zu schaffen. Also, den Bremswagen über die gesamte Streckenlänge von 75 Metern zu ziehen.

Schaffen das mehrere Traktoren der selben Gewichtsklasse, kommt es zu einem Stechen, bei dem nicht nur Gewicht zugelegt wird, sondern es auch um jeden Zentimeter geht. „Da kann man sehr gut mitfiebern, da ist immer gut Stimmung“, sagt Alber, Vorsitzender des Vereins.

90 Startplätze gibt es

An die 3000 Zuschauer waren vergangenes Jahr ebenfalls dieser Meinung. Und auch heuer rechnet Alber mit mindestens genauso vielen Gästen, die die Einwohnerzahl von Irndorf an diesem Tag quasi vervierfachen, wie er lächelnd sagt.

Ab 9 Uhr beginnen die Wettkämpfe, nachdem die Teilnehmerfahrzeuge zuvor gewogen und einer der acht Gewichtsklassen (null bis 14 Tonnen) zugeordnet wurden.

Letztes Jahr hätten wir auch 150 bis 200 Plätze voll bekommen. Christian Alber

Drei Wochen vor der Veranstaltung waren gut zwei Drittel der 90 Startplätze vergeben, aber Alber rechnet damit, dass am 23. September dann auch 90 Teilnehmer am Start sein werden „Letztes Jahr hätten wir auch 150 bis 200 Plätze voll bekommen.“

Doch bei 90 ist aus organisatorischen Gründen Schluss. Und schon dann sind 130 Helfer im Einsatz, um den Betrieb am Laufen zu halten. „Da hilft ganz Irndorf mit, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Alber, der hinzufügt, dass der kleine Verein mit seinen 50 Mitgliedern das alleine kaum stemmen könne.

Die meisten Teilnehmer sind Männer

Die meisten Teilnehmer kommen aus einem Umkreis von etwa 30 Kilometer. Vereinzelte aber auch aus dem bayerischen Raum, Augsburg beispielsweise. Manch einer packt seinen Traktor dazu auf den Lkw, andere nehmen tatsächlich eine mehrstündige Fahrt in Kauf. „Jedem das seine“, sagt Alber. Die meisten von ihnen sind übrigens Männer. 2022 waren zwei Frauen dabei. „Es ist eine Männerdomäne.“

Am Freitagabend gibt es im Vorfeld der Wettkämpfe ein Handwerkervesper mit Blasmusikunterhaltung, später Barbetrieb und Warm–up–Party. Am Samstag wird den Besuchern zudem etwas Besonderes geboten.

Denn die Bundeswehr unterstützt die Veranstaltung, ist eigens mit ihrem Karrieremobil und ein paar Fahrzeugen vor Ort. Um die Mittagszeit wird dann ein Panzer live am Bremswagen im Einsatz sein. Außer Konkurrenz versteht sich

Das Thema Sicherheit

Die Sicherheit ist bei der Veranstaltung das oberste Gebot. So steht es unter Punkt eins des Regelwerkes. Jeder Fahrer ist für die Sicherheit der Zuschauer und aller Beteiligten verantwortlich.

Eine gültige Fahrerlaubnis und ein gültiger TÜV sind selbstverständlich Voraussetzung für die Teilnahme. Wer den Anweisungen des Bedienungspersonals am Bremswagen nicht Folge leistet, dem droht die Disqualifizierung.

Grundsätzlich stuft Christian Alber die Gefahr für die Zuschauer aber als gering ein. Schließlich würden in Irndorf keine „hochgezüchteten Traktoren mit tausenden PS“ an den Start gehen, sondern Standard–Modelle, wie sie jeder Landwirt fahre. Diese führen aufgrund der Gewichtsbelastung durch den Bremswagen mit maximal 15 km/h auf der Strecke.

Zudem habe das Publikum einen Sicherheitsabstand zur Bahnbegrenzung von drei Meter. „Es ist wahrscheinlich gefährlicher auf einem Gehweg zu laufen, an dem gerade ein großer Traktor vorbeifährt“, so Alber.

Der Eintritt koste zwei Euro. Kinder bis 14 Jahren sind frei.